SKS: Najnovejša raziskava kaže na upad bralne pismenosti

Ljubljana, 26. novembra - V okviru 40. Slovenskega knjižnega sejma so danes predstavili sedmo edicijo raziskave o bralni pismenosti, založništvu in nakupovanju knjig Knjiga in bralci, ki jo redno izvajajo od leta 1973. Med drugim je opazen trend padanja števila prebranih knjig, porast branja knjig v angleščini in naraščanje sredstev knjižnicam.