V ospredju letošnjega svetovnega dneva boja proti aidsu pravica do zdravja za vse

Ljubljana, 26. novembra - Svetovni dan boja proti aidsu, ki je vsako leto 1. decembra, bo v Sloveniji letos potekal pod geslom Moje zdravje, moja izbira, moja pravica, s čimer želijo poudariti pravico do zdravja za vse, pomen zagotavljanja človekovih pravic in enakopravnega dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev, brez stigmatizacije in diskriminacije.