Maribor, 26. novembra - Na območju Studencev v Mariboru sta se v ponedeljek popoldne sprla dva moška. Spor je privedel do pretepa, pri tem naj bi bil uporabljen tudi oster predmet. Oba so odpeljali v bolnišnico, eden je huje, drugi lažje poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Okoliščine dogodka še preverjajo.