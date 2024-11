Restavratorska nagrada Mirka Šubica za življenjsko delo Mihi Jakobčiču

Ljubljana, 26. novembra - Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo restavratorjev Slovenije, je letos prejel Miha Jakobčič za izjemen prispevek k ohranjanju, zaščiti in prezentaciji arheološke kulturne dediščine. Več kot 30 let je skrbel za občutljivo in zahtevno keramično gradivo. Nagrado so podelili v ponedeljek, ko so podelili še tri priznanja.