Na slovensko-francoskem dnevu obrambne industrije predvsem o skupnih projektih

Ljubljana, 26. novembra - Države EU so zaradi geopolitičnih razmer prisiljene v povečanje izdatkov za obrambo. To pa je priložnost tudi za slovenska in francoska podjetja, ne le za tista, ki delujejo izključno na področju obrambe, ampak tudi za podjetja iz drugih panog, npr. avtomobilske in IKT, je bilo slišati na slovensko-francoskem dnevu obrambne industrije v Ljubljani.