Rusija ponoči napadla Ukrajino z rekordnimi 188 droni

Kijev/Moskva, 26. novembra - Ruska vojska je ponoči več ukrajinskih regij napadla z 188 brezpilotnimi letalniki in štirimi raketami, so danes sporočile ukrajinske sile in dodale, da gre za rekordno število izstreljenih dronov. Napadi so poškodovali številne objekte in kritično infrastrukturo. O žrtvah pa za zdaj ne poročajo.