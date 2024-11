Tveganju za razvoj zasvojenosti od digitalnih vsebin še posebej izpostavljeni otroci in mladostniki

Ljubljana, 26. novembra - Nekemične zasvojenosti postajajo čedalje večji zdravstveni problem, so izpostavili govorci na nacionalni konferenci obvladovanja nekemičnih zasvojenosti v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Še posebej ranljivi so otroci in mladostniki, ki so izpostavljeni predvsem tveganju za razvoj zasvojenosti od digitalnih vsebin.