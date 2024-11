Kopitarjevi kralji doživeli visok poraz v San Joseju

San Jose, 26. novembra - Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL doživeli visok poraz v gosteh pri pacifiških tekmecih San Jose Sharks. Morski psi so po odlični zadnji tretjini kalifornijske tekmece premagali s kar 7:2 in jim prizadejali enega najhujših porazov. Slovenski as Anže Kopitar je bil udeležen pri obeh golih kraljev - kot podajalec in strelec.