Scheffler, Schauffele in McIlroy kandidati za golfista leta

Miami, 26. novembra - Prvi igralec sveta Scottie Scheffler, zmagovalec dveh majorjev Xander Schuaffele in zmagovalec svetovne turneje Rory McIlroy so nominiranci za najboljšega golfista turneje PGA. Scheffler in Schauffele sta favorita v boju za nagrado Jack Nicklaus za najboljšega v sezoni. Legendarni Tiger Woods pa je sporočil, da za konec leta ne bo igral na Bahamih.