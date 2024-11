Slovenija v ZN za nadaljevanje boja proti nasilju nad ženskami

New York, 26. novembra - Boj proti nasilju zahteva nenehno pozornost in osredotočenost, je v ponedeljek v Generalni skupščini med razpravo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami poudarila namestnica stalnega predstavnika Slovenije pri ZN Saša Jurečko in navedla nekaj konkretnih ukrepov Slovenije.