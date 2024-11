V New Yorku se zaključuje Festival znanost v gledališču slovenske umetnice Tjaše Ferme

New York, 26. novembra - Slovenska gledališka in filmska umetnica Tjaša Ferme, ki že več let dela v New Yorku, je pripravila nov večji projekt z naslovom Festival znanost v gledališču, ki v treh različnih izvirnih gledaliških predstavah združuje umetnike, znanstvenike in tehnologe, ki raziskujejo stičišča med umetnostjo in znanostjo.