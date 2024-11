Požar večstanovanjske hiše na območju Tržiča pogasili, ena oseba poškodovana

Tržič, 25. novembra - Požar večstanovanjske stavbe na območju Tržiča je pogašen. Po doslej znanih podatkih naj bi zagorelo v zgornjem stanovanju stavbe, v katerem je bil 58-letni moški. Ta je bil v požaru hudo poškodovan in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.