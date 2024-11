Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelje veseli, da je novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump na položaj finančnega ministra v svoji vladi postavil finančnika z Wall Streeta, milijarderja Scotta Bessenta. Ceni nafte in zlata sta se znižali.