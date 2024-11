Več organizacij ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami za okrepitev strokovnih služb

Ljubljana, 25. novembra - V združenju za psihoterapijo in nekaterih drugih organizacijah so v izjavi ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami podprli napovedane sistemske spremembe za večjo zaščito žensk. Zavzemajo se za okrepitev vseh služb, ki delajo na področju nasilja, in menijo, da je na vsa področja delovanja treba uvesti podporo in supervizijo za strokovne delavce.