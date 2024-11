V VS ZN opozorila pred prihajajočo zimo v Gazi

New York, 25. novembra - Zima se bliža, grozote v Gazi pa se nadaljujejo in jim ni videti konca, je na današnjem rednem mesečnem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližjem vzhodu dejal namestnik koordinatorja za bližnjevzhodni mirovni proces Muhanad Hadi. Podobno so opozarjali tudi predstavniki držav članic Varnostnega sveta.