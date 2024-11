Slovenski košarkarji po zmagi Izraela že na EP

Koper, 25. novembra - Slovenska košarkarska reprezentanca se je že uvrstila na evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Latvija, Ciper, Poljska in Finska. To so si varovanci selektorja Aleksandra Sekulića zagotovili z današnjo zmago proti Portugalski (83:82) ter po slavju Izraela proti Ukrajini (88:75).