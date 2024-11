Ministrstvo: Če bo računskemu sodišču primanjkovalo sredstev, bomo iskali ustrezne rešitve

Ljubljana, 25. novembra - Na finančnem ministrstvu so ob navedbah računskega sodišča o znižanju proračunskih sredstev poudarili, da vlada ves čas spremlja razmere, je v stikih s proračunskimi uporabniki in po potrebi prilagaja izvajanje proračuna. Če se bo med letom izkazalo, da računskemu sodišču primanjkuje sredstev, bomo iskali ustrezne rešitve, so napovedali.