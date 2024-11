V socialni zbornici pozivajo k ničelni toleranci do vseh vrst nasilja

Ljubljana, 25. novembra - Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije poziva k ničelni toleranci do vseh vrst nasilja in odpravi nasilja nad ženskami. Za povečevanje varnosti in odpravo posledic nasilja je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje vseh institucij, so sporočili iz socialne zbornice.