Ljubljana, 25. novembra - Računsko sodišče nasprotuje posegom vlade in DZ v njegovo neodvisnost. Podvrednotila sta namreč funkcije na tem sodišču, razmerja med njimi pa nista uskladila. Prav tako ne zagotovita gmotnih pogojev za delo, kar krni ugled računskega sodišča kot neodvisnega državnega organa in slabi njegov položaj, so dejali na današnji novinarski konferenci.