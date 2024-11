Pia Nikolič na organizatorje knjižnega sejma naslovila kritično pismo, ti očitke zavračajo

Ljubljana, 25. novembra - Nekdanja članica programskega odbora in ustanoviteljica Stripovskega kotička na Slovenskem knjižnem sejmu Pia Nikolič je na organizatorje sejma naslovila odprto pismo. Kot je pojasnila za STA, se je zanj odločila zaradi opažanja razlik v predstavljanju sejma navzven in tem, kako deluje. Organizatorji ji očitajo neprofesionalen odnos do dela.