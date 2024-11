Kafkina rokopis in pismo prodali za 286.000 evrov

Hamburg, 28. novembra - Sto let po smrti Franza Kafke so konec tedna na dražbi v Hamburgu prodali njegov izvirni rokopis in pismo. Kupec je zanju odštel 286.000 evrov. Zmagovalno ponudbo je dal zasebni nemški zbiratelj, so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz dražbene hiše Christian Hesse Auctions.