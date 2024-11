Newyorške borze v zelenem

New York, 25. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno. Trgi so pozdravili napoved novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo finančni minister v novi vladi finančnik Scott Bessent, ki se zavzema za znižanje davkov in zmanjšanje proračunskega primanjkljaja.