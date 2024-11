V Nemčiji obsodili moškega, ki je načrtoval ugrabitev zdravstvenega ministra

Frankfurt, 25. novembra - Sodišče v Frankfurtu je danes moškega obsodilo na dve leti in pol zapora zaradi načrtovanja državnega udara in ugrabitve ministra za zdravje Karla Lauterbacha. Obsojen je bil načrtovanja veleizdaje in članstva v teroristični organizaciji. Moški je bil namreč član skrajno desničarske skupine Državljani rajha.