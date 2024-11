Žan Tetičkovič v Klubu CD s tretjim delom projekta The Port of Life

Ljubljana, 26. novembra - V okviru Cankarjevih torkov bo v Klubu CD nastopil jazzovski bobnar Žan Tetičkovič s tretjim delom projekta The Port of LIfe. V New Yorku živeči glasbenik bo s spremljevalno zasedbo predstavil sklepno dejanje svojega avtorskega potovanja skozi obdobje imigracije in asimilacije. Zadnji del trilogije je naslovil Od koder za vedno.