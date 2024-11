V državnem svetu o ukrepih za pravičen prehod premogovniških regij

Ljubljana, 25. novembra - Predstavniki vlade so v državnem svetu na posvetu o pravičnem prehodu v premogovnih regijah, kot sta savinjsko-šaleška (Saša) in zasavska regija, predstavili ukrepe, s katerimi bodo oz. že prestrukturirajo ti regiji. Predstavniki omenjenih regij si med drugim želijo ukrepe za zagotavljanje delovnih mest, nove poslovne cone in dostopna stanovanja.