Italija zmanjšala osebje v praznih migrantskih centrih v Albaniji

Rim, 25. novembra - Italija je mesec in pol po začetku delovanja dveh spornih centrov za sprejem migrantov v Albaniji od tam umaknila večino osebja, so te dni poročali italijanski mediji. V Rimu so potrdili, da so zmanjšali število osebja, a da centra, kamor so v minulih tednih prepeljali vsega peščico migrantov, ostajata odprta.