Poudarili pomen kmetijskih raziskovalnih projektov za prakso in razvoj

Ljubljana, 25. novembra - Kmetijsko ministrstvo je danes pripravilo javno predstavitev končnih rezultatov raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Naša hrana, podeželje in naravni viri ter aplikativnih raziskovalnih projektov, ki so se zaključili letos. Poudarili so pomen prenosa rezultatov v prakso in njihov prispevek k razvoju.