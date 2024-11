Na Ptuju prenovili športno igrišče na Vičavi

Ptuj, 25. novembra - Na Ptuju so predali namenu prenovljeno športno igrišče na Vičavi, ki je pri Domu krajanov Olge Meglič. Prenova je skupaj vredna malo manj kot 83.000 evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prispevalo 50.000 evrov, 25.500 evrov Fundacija za šport, 7500 evrov pa Mestna občina Ptuj, so za STA povedali na občini.