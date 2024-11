Stephen King bo prihodnje leto izdal nov roman

Portland, 26. novembra - Priljubljeni ameriški avtor srhljivk Stephen King bo prihodnje leto objavil nov roman. Po tem, ko je maja izšla zbirka zgodb You Like It Darker, je njegova založniška hiša Scribner napovedala, da bo roman Never Flinch izšel v angleškem jeziku konec maja 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa.