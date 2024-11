Na konferenci na Brdu o pomenu in razvoju geografskih označb ter kolektivnih znamk

Brdo pri Kranju, 25. novembra - Urad RS za intelektualno lastnino v sodelovanju z mednarodnimi partnerji danes in v torek na Brdu pri Kranju organizira konferenco o geografskih označbah in kolektivnih znamkah. Njihov pomen tako v Sloveniji kot v EU in širše postaja vse bolj prepoznan v luči ohranjanja identitete ter zagotavljanja konkurenčnosti.