Z usposabljanji QualityRights do bolj kakovostne oskrbe na področju duševnega zdravja

Ljubljana, 25. novembra - V Ljubljani se je začela tridnevna delavnica QualityRights Initiative za kakovostno oskrbo na področju duševnega zdravja, ki jo organizirajo regionalni urad SZO za Evropo, ministrstvo za zdravje, pisarna SZO v Sloveniji in NIJZ. Namen delavnice je izboljšanje oskrbe in spoštovanja človekovih pravic, zlasti tistih, ki so v psihiatričnih bolnišnicah.