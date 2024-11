Po brodolomu turistične ladje ob obali Egipta več pogrešanih

Kairo, 25. novembra - Ob egiptovski obali Rdečega morja je danes potonila turistična ladja z 31 turisti in 14 člani posadke, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Med iskanjem so v bližini mesta Marsa Alam rešili 28 ljudi, pogrešajo jih še 17. Turistična ladja je bila namenjena prevozu turistov in potapljačev h koralnim grebenom.