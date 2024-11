V srbski skupščini prišlo do pretepa med poslanci

Beograd, 25. novembra - V srbski skupščini se je danes zgodil fizični obračun med poslanci vladajoče koalicije in opozicije. Poslance, ki so se prerivali in pretepali, so poskušali ločiti varnostniki, k miru je pozivala tudi predsednica skupščine Ana Brnabić. V parlamentu vladajo napete razmere zaradi nedavne tragedije v Novem Sadu, za katero opozicija krivi vladajoče.