Policisti izsledili 24-letnega osumljenca uboja moškega na Viču

Ljubljana, 25. novembra - Kriminalisti PU Ljubljana so izsledili 24-letnika, ki ga sumijo, da je sredi novembra na območju Viča v Ljubljani ubil 49-letnega znanca. Po doslej znanih ugotovitvah naj bi med žrtvijo in osumljencem prišlo do spora, med katerim je osumljenec tako močno poškodoval žrtev, da je na kraju dogodka umrla, so pojasnili v današnji izjavi za medije.