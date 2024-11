Del obljub krškega župana uresničen, veliko jih na to še čaka

pripravil Aleš Kocjan

Krško, 27. novembra - Krški župan Janez Kerin je leta 2022 dobil prvi mandat. Seznam njegovih obljub je bil dolg. Nekaj jih je v dveh letih uresničil, dobršen del pa jih na to še čaka. Med pomembnejšimi projekti, ki tečejo, navaja Bazen Krško, Park urbanih športov in OŠ Mihajla Rostoharja. Manj uspešen je z obujanjem mestnega jedra in digitalizacijo občinskih storitev.