Umanotera: Gospodarski in politični centri moči utrjujejo pot v podnebni zlom

Ljubljana, 25. novembra - Medtem ko običajni ljudje nosijo breme vse hujših posledic podnebne in drugih družbenih kriz, bodo izpusti toplogrednih plinov tudi letos dosegli zgodovinski rekord, izpostavljajo v Umanoteri, kjer so kritični do razpleta podnebne konference v Bakuju. "Gospodarski in politični centri moči še utrjujejo pot v podnebni in družbeni zlom," so zapisali.