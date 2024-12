Supervolilno leto po svetu prineslo slabe izide za aktualne oblastnike

piše Sara Kovač

Pariz/London/Washington, 29. decembra - Volivci po svetu so v t. i. supervolilnem letu, v katerem so volili v več kot 70 državah s približno polovico svetovnega prebivalstva, večinoma zadali zaušnico aktualnim oblastnikom. Ti so se marsikje morali posloviti ali pa vladajo oslabljeni. V Evropi je uspehe enega za drugim nizala skrajna desnica. Ponekod so volitve zaznamovale nepravilnosti.