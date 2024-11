Na Kozini zgradili nov podjetniški inkubator

Kozina, 25. novembra - Na Kozini so zaključili gradnjo novega podjetniškega inkubatorja, ki bo vrata odprl v prvi polovici naslednjega leta. Kot so za STA povedali na Občini Hrpelje-Kozina, bo ta ponujal podporo podjetnikom na začetku podjetniške poti, poskrbeli pa so tudi za dodatne prostore za dogodke s področja podjetništva in izobraževanja.