Za najboljši literarni prvenec SKS razglašen roman Tine Perić Ćrtice

Ljubljana, 25. novembra - Plaketo za najboljši literarni prvenec 40. Slovenskega knjižnega sejma prejme Tina Perić za roman Ćrtice, ki je izšel pri založbi Goga, je razglasila žirija v sestavi Suzane Tratnik, Vide Mokrin Pauer in Andreje Zabret. Nagrado pisateljskega društva in zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev ji bodo izročili v četrtek na Pisateljskem odru