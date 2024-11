Ljubljana, 25. novembra - Novinarska konferenca računskega sodišča, na kateri bo predsednica računskega sodišča Jana Ahčin predstavila vsebino protestnega pisma zoper posege v neodvisnost sodišča, ki so ga poslali vladi in državnemu zboru, bo danes ob 13. uri v prostorih računskega sodišča na Slovenski cesti 50, so sporočili z računskega sodišča. (STA)