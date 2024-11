V Štanjelu odpirajo prenovljen in povečan vrtec

Štanjel, 25. novembra - V Štanjelu bodo danes odprli prenovljen vrtec, na katerem je v zadnjem letu in pol potekala obsežna dozidava in rekonstrukcija v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov. Z deli so pridobili 615 kvadratnih metrov novih površin, vrtec pa lahko zdaj sprejme tri oddelke. V zadnjih letih so zaradi prostorske stiske gostovali v sosednji osnovni šoli.