Oktobra 15 odstotkov več prihodov tujih turistov

Ljubljana, 25. novembra - V nastanitvenih obratih so oktobra našteli skoraj 472.000 prihodih turistov in 1,1 milijona prenočitev. Prihodov je bilo za 12 odstotkov več kot oktobra lani, prenočitev pa za osem odstotkov več. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 339.000 oz. za 15 odstotkov več kot lanskega oktobra, so sporočili s statističnega urada.