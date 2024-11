V sodniškem društvu Janšev zapis na X vidijo kot seksističen

Ljubljana, 25. novembra - V Slovenskem sodniškem društvu zapis predsednika SDS Janeza Janše na družbenem omrežju X vidijo kot spodbujanje sovraštva in nezaupanja do sodstva, zlasti do sodnic. Objavo, v kateri je Janša opozoril na stroške, ki so mu jih naložila sodišča v zadnjem letu, v društvu ocenjujejo kot seksistično in destruktivno.