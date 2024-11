Na Hrvaškem zaradi suma spolne zlorabe otrok pridržali hišnika osnovne šole

Zagreb, 25. novembra - Zagrebška policija je zaradi suma spolne zlorab otrok v soboto pridržala hišnika ene od osnovnih šol. Pridržali so tudi ravnateljico šole, in sicer zaradi suma, da ni ravnala po pravilih stroke. Starši učenk so prepričani, da je ravnateljica vedela za njegovo početje, a je, namesto da bi pomagala otrokom, ščitila hišnika, poročajo hrvaški mediji.