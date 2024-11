Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 25. novembra - Danes se bo oblačnost od zahoda razširila na osrednjo Slovenijo, na zahodu lahko v hribih pade kakšna kaplja dežja. Na severu in na vzhodu bo še pretežno jasno. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na vzhodu do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.