Mesec žrtvam nasilja: Pristojne institucije so na vaši strani

Ljubljana, 25. novembra - Minister Luka Mesec, pristojen za družino in socialne zadeve, je ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami vse, ki doživljajo nasilje, pozval, naj o tem spregovorijo in ga prijavijo. "V imenu pristojnih institucij, od ministrstva, policije, varnih hiš do nevladnih organizacij, vam sporočam, da smo na vaši strani," je zagotovil.