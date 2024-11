Večer o konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (25. 11.)

Maribor, 25. novembra - Andreja Kutin v komentarju Nazaj k COP! piše o konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki je potekala novembra v azerbajdžanskem Bakuju. Avtorica poudarja, da je bilo letos več govora o financah in orožju. Meni, da so bili tisti, ki so govorili o podnebnih spremembah, preslišani in neopaženi.