Dnevnik o novem sistemu omrežnine (25. 11.)

Ljubljana, 25. novembra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Omrežninski piar in Golobovi pralni nasveti piše o tem, da je novi sistem omrežnine za marsikaterega odjemalca razmeroma zapleten. Meni, da sistemu ni mogoče očitati večje pravičnosti. Ob tem dodaja, da bo to destimuliralo zlasti tiste, ki so že vložili v zeleni prehod.