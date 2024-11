Azijske borze v nov teden večinoma z rastjo

New York/Tokio, 25. novembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Navzgor so jih potisnili pozitivni signali z Wall Streeta, kjer so boljši statistični podatki od pričakovanih v petek podražili delnice. Rahlo so se znižali le tečaji vrednostnih papirjev na kitajskih borzah.