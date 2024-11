Dallas brez Dončića po podaljšku izgubil na Floridi

Miami, 25. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih zaradi poškodbe zapestja še naprej manjka prvi zvezdnik Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA na Floridi doživeli poraz. Tokrat so gostovali pri Miami Heat in po podaljšku izgubili s 118:123. Pri gostiteljih je bil najbolj razigran Jimmy Butler, ki je s 33 točkami dosegel svoj strelski rekord sezone.